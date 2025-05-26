Ряд европейских стран принимает законы, содержащие в себе антимусульманский подход - представитель ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Некоторые европейские государства принимают законы, содержащие в себе антимусульманский подход.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента по правовым вопросам и международным стандартам ИСЕСКО Мохаммед Хеди Шили на панельной дискуссии в рамках конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

По его словам, проявления исламофобии расширяются в современном мире.

"Сегодня 39 процентов мусульман подвергаются дискриминации на руководящих должностях. 35 процентов мусульман игнорируются в вопросах жилья и аренды, этот показатель вырос на 22 процента. 45 процентов мусульманок подвергались дискриминации на рабочих местах за ношение хиджаба. Все это поднимает важный вопрос: разве правовые механизмы не способны предотвратить это? Мы наблюдаем угрозы в разных направлениях.

Некоторые европейские государства принимают законы, содержащие в себе антимусульманский подход. Это проявляется во всем, от решений Совета Европы до решений Европейского союза", - сказал директор департамента.

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