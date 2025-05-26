В борьбе с дискриминацией и нетерпимостью нужно усилить механизмы общественного контроля - Тимоти Стартфорд

БАКУ /Trend/ - Государства должны сделать все возможное, чтобы избежать разжигания ненависти, и инструментом для этого является законодательство.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный юрист межрелигиозного форума G20, консультант компании Covington Burling LLP Тимоти С.Стартфорд на панельной дискуссии в рамках конференции "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в Баку.

"Закон в Германии требует одного, а законы в другой стране требуют совсем другого. Законодательство США защищает даже оскорбительную речь. Законодательные акты могут быть разными, неопределенными. Необходим более комплексный подход", - сказал он.

С.Стартфорд отметил, что к борьбе с дискриминацией и нетерпимостью также должны быть привлечены религиозные лидеры, государственные органы, организации, ученые. "Должны быть усилены механизмы отчетности, общественного контроля", - сказал он.

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