Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных с 19 по 25 мая организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено более 1798,7 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 80 противопехотных, 52 противотанковые мины и 683 неразорвавшихся боеприпасов.