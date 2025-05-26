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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 26 мая 2025 15:38 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных с 19 по 25 мая организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено более 1798,7 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, было обнаружено и обезврежено 80 противопехотных, 52 противотанковые мины и 683 неразорвавшихся боеприпасов.

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