БАКУ /Trend/ - По факту смерти солдата ВС Азербайджана возбуждено уголовное дело

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что по факту смерти военнослужащего Н-ской воинской части, солдата Фариза Исаева сотрудниками Сумгайытской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза с целью установления причины смерти, а также выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в Сумгайытской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и проводится предварительное следствие.

В соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры, в том числе соответствующее процессуальное решение.

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