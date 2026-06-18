Ombudsmen Summit adopts Baku Declaration on AI and Human Rights (PHOTO) (UPDATE)

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Details added: first version posted on 11:23
BAKU, Azerbaijan, June 18. The Baku Declaration on Artificial Intelligence (AI) and Human Rights has been adopted at the conclusion of the International Baku Ombudsmen Summit, held on the theme "Human rights in the age of artificial intelligence: opportunities, risks and responsibilities", Trend’s correspondent reports from the event.
The declaration emphasizes that the protection of human rights and freedoms, as well as human dignity, is a key priority in the development and application of artificial intelligence technologies.
The document recommends that member states develop human rights-based, safe, transparent and accountable artificial intelligence governance mechanisms, protect data, prevent algorithmic bias and ensure effective legal oversight.
It also considers it important to assess the impact on human rights at all stages of artificial intelligence systems, maintain human control in decision-making, protect personal data and strengthen cybersecurity.
The declaration also includes the development of independent monitoring and audit mechanisms against algorithmic discrimination, strengthen the protection of vulnerable groups, increase digital literacy, and strengthen the fight against disinformation and hate speech.
The document also calls for expanding cooperation between ombudsman institutions and international partners, and ensuring that the private sector respects human rights.
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Süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib (FOTO)
Bakı. Trend:
"Süni intellekt dövründə insan hüquqları: İmkanlar, risklər və məsuliyyətlər" mövzusunda keçirilən Ombudsmanların Beynəlxalq Bakı Sammitinin yekununda Süni intellekt və insan hüquqları üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib.
Bəyannamədə süni intellekt texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də insan ləyaqətinin qorunmasının əsas prioritet olduğu vurğulanıb.
Sənəddə üzv dövlətlərə insan hüquqlarına əsaslanan, təhlükəsiz, şəffaf və hesabatlı süni intellekt idarəetmə mexanizmlərinin inkişafı, məlumatların qorunması, alqoritmik qərəzliliyin qarşısının alınması və səmərəli hüquqi nəzarətin təmin edilməsi tövsiyə olunur.
Həmçinin süni intellekt sistemlərinin bütün mərhələlərində insan hüquqlarına təsirin qiymətləndirilməsi, qərarların qəbulunda insan nəzarətinin saxlanılması, şəxsi məlumatların qorunması və kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsi vacib hesab edilir.
Bəyannamədə alqoritmik ayrı-seçkiliyə qarşı müstəqil monitorinq və audit mexanizmlərinin inkişafı, həssas qrupların müdafiəsinin gücləndirilməsi, rəqəmsal savadlılığın artırılması, dezinformasiya və nifrət nitqi ilə mübarizənin gücləndirilməsi də əksini tapıb.
Sənəddə, həmçinin ombudsman institutları və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, özəl sektorun insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmasının təmin edilməsi çağırışı da yer alır.