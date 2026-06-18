Iran releases currency exchange rates for June 18

BAKU, Azerbaijan, June 18. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 18.
According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies fell compared to June 17.
The official rate for $1 is 1,301,210 rials, while one euro is valued at 1,508,497 rials. On June 17, the euro was priced at 1,525,381 rials.
|
Currency
|
Rial on June 18
|
Rial on June 17
|
1 US dollar
|
USD
|
1,301,210
|
1,313,218
|
1 British pound
|
GBP
|
1,743,163
|
1,764,778
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
1,640,940
|
1,656,644
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
138,448
|
140,308
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
136,878
|
138,533
|
1 Danish krone
|
DKK
|
201,815
|
204,062
|
1 Indian rupee
|
INR
|
13,791
|
13,892
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
354,312
|
357,581
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
4,229,122
|
4,260,727
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
467,616
|
471,835
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
812,115
|
818,812
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
166,076
|
167,644
|
1 Omani rial
|
OMR
|
3,382,093
|
3,414,011
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
927,401
|
939,210
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
756,774
|
766,978
|
1 South African rand
|
ZAR
|
80,461
|
81,169
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
28,092
|
28,363
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
17,887
|
18,204
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
357,475
|
360,774
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
99,293
|
100,196
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
11,266
|
11,370
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
920,069
|
929,380
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
346,989
|
350,191
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
3,460,665
|
3,492,601
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1,014,245
|
1,024,758
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
1,059,835
|
1,069,384
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
39,058
|
39,210
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
620
|
626
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
861,519
|
867,839
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
204,524
|
206,015
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
192,546
|
194,283
|
100 Thai baht
|
THB
|
3,998,248
|
4,041,244
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
320,070
|
322,762
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
858,275
|
870,537
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
1,835,275
|
1,852,212
|
1 euro
|
EUR
|
1,508,497
|
1,525,381
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
266,402
|
269,130
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
491,528
|
495,721
|
1,000 Indonesian rupiah
|
IDR
|
73,235
|
74,076
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
20,566
|
20,867
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
469,836
|
476,892
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
765,418
|
772,480
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
2,154,326
|
2,178,611
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
140,320
|
141,617
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
370,839
|
375,265
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
2,185
|
2,220
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,687,888 rials and $1 costs 1,455,950.
On the black market, $1 is worth about 1.56-1.59 million rials, while one euro is worth 1,81-1,84 million rials.