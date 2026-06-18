  1. Home
  2. Economy

Iran releases currency exchange rates for June 18

Economy Materials 18 June 2026 09:47 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for June 18
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 18. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 18.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies fell compared to June 17.

The official rate for $1 is 1,301,210 rials, while one euro is valued at 1,508,497 rials. On June 17, the euro was priced at 1,525,381 rials.

Currency

Rial on June 18

Rial on June 17

1 US dollar

USD

1,301,210

1,313,218

1 British pound

GBP

1,743,163

1,764,778

1 Swiss franc

CHF

1,640,940

1,656,644

1 Swedish króna

SEK

138,448

140,308

1 Norwegian krone

NOK

136,878

138,533

1 Danish krone

DKK

201,815

204,062

1 Indian rupee

INR

13,791

13,892

1 UAE Dirham

AED

354,312

357,581

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,229,122

4,260,727

100 Pakistani rupees

PKR

467,616

471,835

100 Japanese yen

JPY

812,115

818,812

1 Hong Kong dollar

HKD

166,076

167,644

1 Omani rial

OMR

3,382,093

3,414,011

1 Canadian dollar

CAD

927,401

939,210

1 New Zealand dollar

NZD

756,774

766,978

1 South African rand

ZAR

80,461

81,169

1 Turkish lira

TRY

28,092

28,363

1 Russian ruble

RUB

17,887

18,204

1 Qatari riyal

QAR

357,475

360,774

100 Iraqi dinars

IQD

99,293

100,196

1 Syrian pound

SYP

11,266

11,370

1 Australian dollar

AUD

920,069

929,380

1 Saudi riyal

SAR

346,989

350,191

1 Bahraini dinar

BHD

3,460,665

3,492,601

1 Singapore dollar

SGD

1,014,245

1,024,758

100 Bangladeshi takas

BDT

1,059,835

1,069,384

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,058

39,210

1 Myanmar kyat

MMK

620

626

100 Nepalese rupees

NPR

861,519

867,839

1 Libyan dinar

LYD

204,524

206,015

1 Chinese yuan

CNY

192,546

194,283

100 Thai baht

THB

3,998,248

4,041,244

1 Malaysian ringgit

MYR

320,070

322,762

1,000 South Korean won

KRW

858,275

870,537

1 Jordanian dinar

JOD

1,835,275

1,852,212

1 euro

EUR

1,508,497

1,525,381

100 Kazakh tenge

KZT

266,402

269,130

1 Georgian lari

GEL

491,528

495,721

1,000 Indonesian rupiah

IDR

73,235

74,076

1 Afghan afghani

AFN

20,566

20,867

1 Belarusian ruble

BYN

469,836

476,892

1 Azerbaijani manat

AZN

765,418

772,480

100 Philippine pesos

PHP

2,154,326

2,178,611

1 Tajik somoni

TJS

140,320

141,617

1 Turkmen manat

TMT

370,839

375,265

Venezuelan bolívar

VES

2,185

2,220

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,687,888 rials and $1 costs 1,455,950.

On the black market, $1 is worth about 1.56-1.59 million rials, while one euro is worth 1,81-1,84 million rials.

Tags:

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more