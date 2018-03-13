Шахин Мустафаев: Азербайджан и Иран значительно увеличили товарооборот

13 марта 2018 14:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран инвестировал в экономику Азербайджана 3,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, об этом сказал находящийся с визитом в Тегеране министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасианом.

Шахин Мустафаев отметил, что в Азербайджане зарегистрировано свыше 700 компаний с иранским капиталом, которые действуют в сферах промышленности, строительства, обслуживания, связи, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Высокими темпами ведутся работы по реализации транспортного коридора "Север-Юг", являющегося важным направлением азербайджано-иранского сотрудничества.

Министр сказал, что в рамках "Север-Юг" в Азербайджане готов к эксплуатации участок железной дороги протяженностью в 8,3 километра, а в Иране – в 1,4 километра, возведен железнодорожный мост над рекой Араз и уже осуществлено движение тестовых поездов.

Шахин Мустафаев добавил, что запланирована закладка фундамента терминала в иранской Астаре и строительство складов для хранения плодоовощной продукции.

Также продолжаются обсуждения относительно финансирования строительства железно дороги Решт-Астара, являющейся частью транспортного коридора "Север-Юг".

Министр напомнил, что в 2017 году из России в Иран и обратно через территорию Азербайджана проехало свыше 19 тысяч грузовых машин (TIR).

Шахин Мустафаев также отметил, что число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан, год от года растет, и в 2017 году достигло 363 тысяч человек. Граждане Ирана, добавил министр, на первом месте среди иностранцев получающих въездные визы посредством системы "ASAN Viza".

Министр Шахин Мустафаев отметил важность перехода на круглосуточный режим деятельности Астаринского, Джульфинского и Билясуварского погранично-пропускных пунктов, с точки зрения расширения сотрудничества между странами.

Отметим, что на встрече присутствовали посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, министр экономики Нахчыванской АР Фамиль Сеидов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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