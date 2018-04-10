Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличились более чем на 10%

10 апреля 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-марте 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 95,01 миллиона манатов, или на 10,5 процента, и составили 999,85 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Доходы фонда от обязательных государственных социальных страховых выплат увеличились на 9,61 процента и составили 507,85 миллиона манатов. 63,8 процента этих поступлений, или 324,18 миллиона манатов, пришлось на долю небюджетного сектора, и по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличились на 10,03 процента, или 29,54 миллиона манатов.

Доходы от выплат по страхованию от безработицы за первый квартал 2018 года составили 15,5 миллиона манатов.

Число застрахованных на 1 апреля 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (3 443 760 человек) увеличилось на 4,8 процента, или 164 212 человек, и составило 3 607 972 человека.

Минимальный размер трудовой пенсии на 1 января 2018 года, страховая часть всех видов трудовых пенсий и размер пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевых счетов, проиндексированы на 5,7 процента в соответствии с роста номинальной заработной платы по стране в 2017 году. Индексация пенсий затронула 1 236 тысяч пенсионеров, или 94 процента от общего числа пенсионеров, и выплата пенсий за февраль 2018 года была осуществлена с учетом доплат к пенсиям за январь и февраль.

Таким образом, как и ранее, в текущем году продолжилось увеличение трудовых пенсий, размер среднемесячной пенсии в начале текущего года составлял 208,36 маната, на 1 апреля 2018 года - 218,03 маната, в том числе трудовая пенсия по возрасту повысилась с 223,68 маната до 244,36 маната. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднемесячный размер пенсий увеличился на 8,8 процента, в том числе среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту - на 9,27 процента.

На 1 апреля 2018 года в Азербайджане 1 миллион 313 тысяч человек, или 13,3 процента населения получают трудовую пенсию. Из них 58,8 процента получают пенсию по возрасту, 11,5 процента – в связи с потерей главы семьи, 29,7 процента – по инвалидности.

В настоящее время среднемесячный размер трудовой пенсии в стране составляет около 46,5 процента среднемесячной заработной платы (525,6 маната).

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Госфонд соцзащиты Азербайджана привлекает услуги техподдержки IT-систем
ИКТ 5 апреля 17:13
Бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2018 г. увеличится более чем на 5%
Бизнес 15 ноября 2017 11:46
Страховой взнос от безработицы будет накапливаться в Госфонде соцзащиты Азербайджана - замминистра (ФОТО)
Бизнес 8 августа 2017 13:27
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупает лицензии для систем информбезопасности
ИКТ 1 июля 2016 16:47
К соцстрахованию в Азербайджане в январе привлечено свыше 10 тысяч человек
Бизнес 8 февраля 2016 10:05
В Азербайджане вырастет размер пособия на погребение
Бизнес 18 января 2016 13:15
Азербайджан подготовил правовую базу для деятельности частных пенсионных фондов
Бизнес 18 января 2016 13:08
Пенсии за январь в Азербайджане выданы досрочно
Бизнес 18 января 2016 12:17
К соцстрахованию в Азербайджане в 2015 году привлечено свыше 203,8 тысячи человек
Бизнес 12 января 2016 11:10
Отчисления на соцстрахование в Азербайджане выросли в 9 раз - Госфонд
Бизнес 30 сентября 2015 10:35
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупит лицензии для антивирусной защиты
ИКТ 22 июня 2015 10:17
Азербайджан переходит на новую модель пенсионного страхования
Бизнес 17 апреля 2015 13:21
Ветеранам ВОВ в Азербайджане оказана единовременная материальная помощь
Бизнес 13 апреля 2015 15:45
Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличились
Общество 13 апреля 2015 14:29
Число плательщиков соцстрахования в Азербайджане выросло почти на 23 тыс
Бизнес 7 апреля 2015 13:37
Госфонд соцзащиты Азербайджана закупит софт для е-услуг
ИКТ 3 апреля 2015 16:17
В Баку состоялся бизнес-форум Госфонда соцзащиты Азербайджана и Caspian European Club
Бизнес 18 февраля 2015 17:44
На индексацию страховой части пенсий в Азербайджане потребуется свыше $15 млн.
Бизнес 27 января 2015 15:17