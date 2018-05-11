Погранично-таможенные пункты на азербайджано-иранской границе перешли на круглосуточный режим работы

11 мая 2018 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 10 мая Астаринский, Билясуварский и Джульфинский таможенно-пограничные пункты на азербайджано-иранской границе стали функционировать в круглосуточном режиме, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в пятницу.

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи между пограничной и таможенной службами Ирана и Азербайджана.

Таким образом, через перечисленные пункты будет обеспечен 24-часовой проезд пассажиров, грузовых и легковых автомобилей.

Эти шаги способствуют росту торговли между двумя странами, круглосуточному функционированию транзитного коридора «Север-Юг», а также устранению уплотнения транспортного и пассажирского потока на пограничных контрольно-пропускных пунктах. В связи с этим обновлена инфраструктура в пограничной и таможенной сферах, а также планируется дальнейшее расширение инфраструктуры.

Предусмотрены также изменения и в структуре управления таможенными органами.

Согласно договоренности, достигнутой между двумя странами, будет обеспечен круглосуточный въезд-выезд в Нахчыванскую Автономную Республику во все дни недели.

Напомним, что переход на круглосуточный режим пропуска на таможенно-пограничных пунктах был осуществлен на основании Меморандума о взаимопонимании, принятого на двенадцатом заседания Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Тегеране 14 марта текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанские таможенники пресекли попытку контрабанды более 1 кг героина (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 26 апреля 16:59
В Азербайджане пресечена контрабанда 108 кг героина
Общество 24 апреля 20:36
В Баку пройдет международная конференция по таможне и логистике
Экономика 1 февраля 16:39
Госкомтаможня Азербайджана пресекла незаконный вывоз крупной партии валюты (ФОТО)
Происшествия 27 января 14:57
Азербайджан более чем вдвое увеличил импорт автомобилей
Бизнес 15 января 15:21
Пресечена попытка провоза крупной партии ювелирных изделий через границу Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 14 декабря 2017 16:39
В грузовике, следовавшем из Ирана в Азербайджан, обнаружена ручная граната
Происшествия 13 ноября 2017 12:22
В Габале прошло 16-е заседание глав структур таможенных служб стран-членов СНГ (ФОТО)
Экономика 20 сентября 2017 14:52
Предотвращен вывоз свыше 7 кг золотых слитков из Азербайджана в Иран (ФОТО)
Общество 19 июня 2017 14:00
Гражданин Израиля пытался скрыть $35 тыс. - Госкомтаможня Азербайджана (ВИДЕО)
Общество 23 мая 2017 17:44
Госкомтаможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет
Бизнес 7 апреля 2017 17:57
В Азербайджане выявлены факты незаконного вмешательства в работу электросчетчиков (ФОТО)
Общество 15 марта 2017 18:13
Пресечен контрабандный ввоз крупной партии сигарет в Азербайджан (ФОТО)
Происшествия 4 февраля 2017 15:37
Предотвращен незаконный вывоз из Азербайджана до 50 тыс. долларов
Общество 18 января 2017 14:02
Таможня Азербайджана пресекла незаконный вывоз крупной партии российских рублей (ФОТО)
Общество 13 января 2017 14:22
Гражданин Азербайджана задержан при попытке незаконного провоза 500 тыс. российских рублей
Общество 12 января 2017 12:07
Гражданин Азербайджана пытался вывезти более миллиона российских рублей (ФОТО)
Общество 11 января 2017 15:57
Бактаможня конфисковала алкогольные напитки армянского производства (ВИДЕО)
Происшествия 30 декабря 2016 12:45