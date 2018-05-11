Погранично-таможенные пункты на азербайджано-иранской границе перешли на круглосуточный режим работы

БАКУ /Trend/ - С 10 мая Астаринский, Билясуварский и Джульфинский таможенно-пограничные пункты на азербайджано-иранской границе стали функционировать в круглосуточном режиме, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в пятницу.

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи между пограничной и таможенной службами Ирана и Азербайджана.

Таким образом, через перечисленные пункты будет обеспечен 24-часовой проезд пассажиров, грузовых и легковых автомобилей.

Эти шаги способствуют росту торговли между двумя странами, круглосуточному функционированию транзитного коридора «Север-Юг», а также устранению уплотнения транспортного и пассажирского потока на пограничных контрольно-пропускных пунктах. В связи с этим обновлена инфраструктура в пограничной и таможенной сферах, а также планируется дальнейшее расширение инфраструктуры.

Предусмотрены также изменения и в структуре управления таможенными органами.

Согласно договоренности, достигнутой между двумя странами, будет обеспечен круглосуточный въезд-выезд в Нахчыванскую Автономную Республику во все дни недели.

Напомним, что переход на круглосуточный режим пропуска на таможенно-пограничных пунктах был осуществлен на основании Меморандума о взаимопонимании, принятого на двенадцатом заседания Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном. Меморандум о взаимопонимании был подписан в Тегеране 14 марта текущего года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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