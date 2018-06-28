Новые насекомые-вредители угрожают сельскому хозяйству Азербайджана

28 июня 2018 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) и Центр обучения и развития по сельскому хозяйству Азербайджана (Агроцентр) провели мероприятие, чтобы предупредить правительство и специалистов агробизнеса о серьезной угрозе сельскому хозяйству Азербайджана.

В ходе мероприятия говорилось о распространении новых вредителей в регионе Южного Кавказа, только в 2017 году эти вредители уничтожили фрукты и фундук на сумму более 100 миллионов долларов. Эти вредители называются вредной черепашкой.

Это насекомое, с легкостью преодолевая большие расстояние, быстро распространилось на территории Грузии и в последние время также было обнаружено в Шамкире. Если вредная черепашка будет так же быстро распространяться, как и в Грузии, появится необходимость в срочной работе государства и частного сектора для того, чтобы устранить данную угрозу.

USAID в 2018 году планирует расширить мониторинг. USAID совместно с Агроцентром разработали план отслеживания вредной черепашки, охватывающий все участки, на которые может напасть этот вредитель.

USAID и Агроцентр продолжат повышать уровень информированности об этой угрозе и вместе с правительством Азербайджана готовы подготовить план действий против нападения этих вредителей на фрукты и фундук, которые жизненно важны для экономики и сельского хозяйства страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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