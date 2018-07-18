На озере Беюкшор в Баку будет создана система плавучих солнечных панелей

18 июля 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана при поддержке Азиатского банка развития (АБР) планируют реализовать совместный пилотный проект по созданию системы плавучих солнечных панелей, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Кабинет министров дал разрешение на реализацию пилотного проекта под названием «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавучих солнечных панелей». Работы планируется начать после тендерного процесса, когда Азиатский банк развития отберет компанию-консультанта.

В рамках проекта планируется создание системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 киловатт каждая на озере Беюкшор, создание бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, а также усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за июнь
Энергетика 12 июля 09:34
Энергообеспечение необходимых для жизни объектов в Азербайджане полностью восстановлено - министерство энергетики и ОАО "Азерэнержи"
Общество 3 июля 03:46
В будущем могут возникнуть трудности в удовлетворении глобального спроса на нефть - азербайджанский министр (ФОТО)
Энергетика 21 июня 20:56
ОПЕК может обсудить смягчение политики по снижению добычи нефти - министр
Энергетика 20 июня 14:21
Азербайджан примет участие во встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене
Энергетика 19 июня 14:21
Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за май
Энергетика 9 июня 13:57
Лента новостей
США могут ввести пошлины на импорт урана из Казахстана
Казахстан 14:23
Посол: Позиции России и США по СВПД расходятся
Россия 14:02
В Китае назвали торговую войну крупнейшим "убийцей уверенности" в экономике
Китай 14:00
Президент Ильхам Алиев: Италия может сыграть активную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Политика 14:00
В конгрессе США хотят заслушать показания переводчика Трампа в Хельсинки
США 13:54
Узбекистан поможет Афганистану в восстановлении текстильной индустрии
Бизнес 13:54
На Каспийском побережье остановлены незаконные строительные работы
Общество 13:51
Азербайджанская участница O Ses Türkiye представила "Deyə-deyə" (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:49
Количество зарегистрированных легковых автомобилей в Казахстане увеличилось
Казахстан 13:44