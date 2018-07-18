На озере Беюкшор в Баку будет создана система плавучих солнечных панелей

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана при поддержке Азиатского банка развития (АБР) планируют реализовать совместный пилотный проект по созданию системы плавучих солнечных панелей, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Кабинет министров дал разрешение на реализацию пилотного проекта под названием «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавучих солнечных панелей». Работы планируется начать после тендерного процесса, когда Азиатский банк развития отберет компанию-консультанта.

В рамках проекта планируется создание системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 киловатт каждая на озере Беюкшор, создание бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, а также усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.