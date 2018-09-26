В приграничные с Россией районы Азербайджана направлена вакцина против оспы

26 сентября 2018 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направила в приграничные с Россией районы дополнительные 15 тысяч доз вакцин против оспы, говорится в среду в сообщении Службы.

Вакцина была доставлена в Губинский, Гусарский и Хачмазский районы.

Уже в эти дни завершилась вакцинация в приграничных с Российской Федерацией районах Азербайджана.

Отметим, что специалисты-ветеринары Государственной ветеринарной службы и Республиканской экспедиции против эпизоотических и зоонозных заболеваний были командированы в регионы для оказания практической помощи и рекомендаций. Районные (городские) ветеринарные управления и ветеринарные областные пункты были обеспечены необходимым оборудованием, принадлежностями, вакциной, веществами для дезинфекции и спецодеждой.

Также в соответствие с принципом «холодной цепи» в этих районах проводится вакцинация против нодулярного дерматита и ящура у молодняка крупного рогатого скота в возрасте 3-8 месяцев.

Отметим, что Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о распространении нодулярного дерматита среди крупного рогатого скота в Самарской, Курганской и Челябинской областях, а также оспы в районе Шаховская Московской области.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане проведена дезинфекция на рынках по продаже скота живым весом
Общество 17 августа 15:33
В приграничные районы Азербайджана направлена вакцина против нодулярного дерматита (ФОТО)
Общество 15 августа 20:57
Азербайджанские компании расширяют присутствие на российском рынке
Бизнес 9 марта 2016 13:04
Азербайджан может расширить свою долю на рынке сельхозпродукции России
Бизнес 2 декабря 2015 15:30
Импорт турецкого мяса в Азербайджан ограничен на год
Бизнес 1 декабря 2015 16:58
Азербайджан определил требования к российским экспортерам мясной продукции
Бизнес 28 августа 2015 15:20
Лента новостей
На форуме «Алтай Invest-2018» подписаны Меморандумы на 295 миллиардов тенге
Казахстан 20:58
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» будет на орбите до июля 2019 года
Китай 20:53
Ливан поддержал инициативы по возвращению сирийских беженцев
Арабские страны 20:48
Узбекско-корейское предприятие углубляет локализацию автопромышленности страны
Бизнес 20:39
Нацбанк Пакистана планирует повысить уставный капитал азербайджанского филиала
Бизнес 20:33
В Туркменистане будут предоставлять АО и фермерам земельные участки в длительное пользование
Бизнес 20:20
Китай занимает первое место в мире по количеству заявок на изобретение
Китай 20:20
В БГУ открылся мемориальный барельеф академику Гасану Абдуллаеву (ФОТО)
Общество 20:15
В Азербайджане создаются новые аграрные структуры
Общество 20:10