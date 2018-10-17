ВБ: Почти половина населения планеты живет на менее $5,5 в день

17 октября 2018 10:54 (UTC+04:00)

Почти половина населения Земли — 46 процентов, или 3,4 миллиарда людей, борется за удовлетворение базовых потребностей и живет на менее чем 5,5 доллара в день, следует из двухгодичного доклада Всемирного банка (ВБ), посвященного проблеме бедности. ВБ, когда отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, публикует данные доклада, который описывает ситуацию за 2015 год, передает в среду ПРАЙМ.

"Свыше 1,9 миллиарда человек или 26,2 процента населения мира в 2015 году жили на менее чем 3,2 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода ниже среднего). Около 46 процентов населения проживало на менее чем на 5,5 доллара в день (черта бедности в странах с уровнем дохода выше среднего)", — сообщил ВБ.

Несмотря на сокращение крайне нищенствующего населения (extreme poverty), располагающего менее чем 1,9 доллара в день до 10 процентов от всего населения мира к 2015 году, проблема бедности по-прежнему сохраняется, а темпы ее сокращения замедлились. Это связано с тем, что в результате экономического развития, сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира сейчас живет в более благополучных странах, полагает ВБ.

"Необходимо обозначить дополнительные черты бедности и рассмотреть более широкое понимание проблемы нищеты", — отмечает банк.

В докладе отмечается, что самыми быстрыми темпами с проблемой справляется Восточная Азия и Тихоокеанский регион, где доход беднейших 40 процентов населения в среднем рос на 4,7 процента с 2010 по 2015 годы. Доля крайне нищенствующих людей в этом регионе сократилась также самыми значительными темпами из всех остальных регионов.

В Европе и Центральной Азии во многих странах наблюдалось замедление роста доходов бедного населения. При этом в этом регионе наблюдается самый низкий процент населения, живущего ниже черты бедности как в 3,2 доллара, так и в 5,5 доллара на день. 11 процента населения, располагающего менее 3,2 доллара в день, а также 26 процентов — 5,5 доллара — приходится на страны Латинской Америки. В Южной Азии резко выросли доходы бедствующего населения, сократилась доля крайне нищенствующих. При этом 80 процентов населения этого региона в 2015 году также выживало на менее 5,5 доллара в день.

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