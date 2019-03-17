Азербайджан - один из лидеров в СНГ по внедрению "электронного правительства" - эксперт

17 марта 2019 08:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Система "Электронное правительство" в Азербайджане находится на высоком уровне, сказал Trend эксперт по е-правительству Мераб Лабадзе.

"За последние годы в Азербайджане чувствуется очень большой прогресс. Показатель использования (usage rate) с каждым годом растет. В Грузии, например, этот показатель не растет, прогресса нет", - сказал он.

Как отметил эксперт, Азербайджан является одним из лидеров по этому показателю среди стран СНГ.

Далее Лабадзе отметил, что, в основном, электронным порталом в Азербайджане, как и во многих странах, пользуется молодое поколение.

"Чтоб привлечь к этому и людей средних лет, нужно проводить тренинги и курсы. А также, было бы лучше, вовсе ликвидировать "бумажное обращение" и цифровизировать услуги полностью", - отметил он.

Портал е-правительства является ключевым инструментом, поддерживающим работу с гражданами и предприятиями государственного и частного секторов. Он призван снизить количество запрашиваемых у граждан документов за счет того, что различные органы взаимодействуют друг с другом в электронной форме.

Доступ к порталу осуществляется также с использованием электронной подписи, верификационных данных (логин и пароль) и мобильной системы аутентификации.

Формирование электронного правительства в Азербайджане основывается на международной практике. Основной правовой базой для его деятельности служит распоряжение Президента Азербайджана об утверждении "Государственной программы по развитию связи и информационных технологий в Азербайджане на 2010-2012 годы (Электронный Азербайджан)", указ Президента Азербайджанской Республики от 23 мая 2011 года "О некоторых мерах в сфере организации оказания электронных услуг в государственных органах".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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