Финрегулятор Азербайджана ограничил лицензии двух страховых компаний

12 апреля 2019 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию страховых компаний AtaInsurance и Ateshgah Insurance, сообщает Trend со ссылкой на финансового регулятора.

В частности, обе страховые компании не смогут больше предоставлять услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Регулятор принял решение в связи с тем, что страховые компании нарушили закон «О страховой деятельности» при заключении контрактов по ОСАГО.

Решение будет в силе, пока компании не устранят недостатки в своей работе.

Также Палата на три месяца ограничила лицензию страхового и перестраховочного брокера SINKO Qrup Azerbaycan и восстановила лицензию страхового и перестраховочного брокера Societe de Courtage.

Отметим, что "AtaSığorta" функционирует с 2004 года, а "Ateshgah" с 1996 года.

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