В Азербайджане внесены изменения в правила электронной регистрации трудовых договоров

1 мая 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в форму уведомления о трудовом договоре, в правила его внесения в электронную информационную систему посредством усиленной электронной подписи, форму информации, отправляемой работодателю в связи с регистрацией трудового договора, а также в правила получения в режиме реального времени информации об уведомлении о зарегистрированном трудовом договоре.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно изменениям, информация о регистрации извещения о трудовом договоре, параллельно с работодателем, будет посылаться министерству по налогам.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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