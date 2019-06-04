В Узбекистане пройдет саммит «Райффайзен Банка»

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана Ташкенте 26 июня 2019 года пройдет банковский саммит австрийского «Райффайзен Банка», сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

«Проведение саммита является свидетельством растущего интереса в мире к результатам осуществляемых в Узбекистане эффективных социально-экономических реформ, нацеленных на улучшение финансово-инвестиционного климата и повышение благосостояния народа в целом», - сказано в сообщении министерства.

Сообщается, что ташкентский банковский саммит послужит делу укрепления партнерских связей между финансовыми институтами двух стран, а также поспособствует ознакомлению экспертов Узбекистана с последними трендами на международных рынках капитала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.