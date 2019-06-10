В Азербайджане в заготпункты сдано около 100 тонн шелковичного кокона - минсельхоз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается заготовка коконов тутового шелкопряда, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

До восьмого июня шелководы сдали в ООО «Азерипек» 99, 33 тонны коконного сырья. Больше всего сырья было сдано седьмого июня – 31,49 тонн.

В этой сфере лидируют Зардабский, Физулинский, Балакенский, Загатальский, Кюрдамирский и Шекинский районы.

В Зардабе заготовлено 30,19 тонны, в Физули - 22,82 тонны, Балакене - 13,57 тонны, в Загатала - 5,72 тонны, Кюрдамире - 5,64 тонны, Шеки - 5,39 тонны тутового шелкопряда.

Сейчас заготовка коконного сырья идет в 38 районах республики.

Отметим, что в 2019 году прогнозируется производство 800 тонн кокона.

В 2018 году шелководы сдали 513, 9 тонн сырья, что в 2,1 раза больше прошлогоднего показателя.

В результате выполнения Госпрограммы по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджане на 2018-2025 гг. до 2025 года планируется довести объем производства коконов до 6 тысяч тонн.

Производство шелковичного кокона субсидируется государством.

Шелководы сдают сырье в ООО «Азерипек» по цене четыре маната за килограмм.

За производство 1 килограмма продукта государство дополнительно выплачивает фермерам пять манатов, т.е., за каждый сданный килограмм сырья в итоге фермер получает 9 манатов.

Для создания кормовой базы коконоводства за последние три года из Китая в Азербайджан было привезено 3,5 млн. тутовых саженцев, которые были высажены в районах.

В последний раз 1 млн. тутовых саженцев, привезенных из Китая 4 декабря 2018 года, были розданы и посажены в 36 районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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