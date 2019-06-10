В Азербайджане в заготпункты сдано около 100 тонн шелковичного кокона - минсельхоз (ФОТО)

10 июня 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается заготовка коконов тутового шелкопряда, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

До восьмого июня шелководы сдали в ООО «Азерипек» 99, 33 тонны коконного сырья. Больше всего сырья было сдано седьмого июня – 31,49 тонн.

В этой сфере лидируют Зардабский, Физулинский, Балакенский, Загатальский, Кюрдамирский и Шекинский районы.

В Зардабе заготовлено 30,19 тонны, в Физули - 22,82 тонны, Балакене - 13,57 тонны, в Загатала - 5,72 тонны, Кюрдамире - 5,64 тонны, Шеки - 5,39 тонны тутового шелкопряда.

Сейчас заготовка коконного сырья идет в 38 районах республики.

Отметим, что в 2019 году прогнозируется производство 800 тонн кокона.

В 2018 году шелководы сдали 513, 9 тонн сырья, что в 2,1 раза больше прошлогоднего показателя.

В результате выполнения Госпрограммы по развитию коконоводства и шелководства в Азербайджане на 2018-2025 гг. до 2025 года планируется довести объем производства коконов до 6 тысяч тонн.

Производство шелковичного кокона субсидируется государством.

Шелководы сдают сырье в ООО «Азерипек» по цене четыре маната за килограмм.

За производство 1 килограмма продукта государство дополнительно выплачивает фермерам пять манатов, т.е., за каждый сданный килограмм сырья в итоге фермер получает 9 манатов.

Для создания кормовой базы коконоводства за последние три года из Китая в Азербайджан было привезено 3,5 млн. тутовых саженцев, которые были высажены в районах.

В последний раз 1 млн. тутовых саженцев, привезенных из Китая 4 декабря 2018 года, были розданы и посажены в 36 районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская компания увеличила объемы продаж
Экономика 3 июня 18:05
Навредит ли массовое нашествие бабочек сельскому хозяйству Азербайджана?
Общество 31 мая 21:59
В районах Азербайджана проводятся рейды для выявления нарушений по использованию сельхозтехники (ФОТО)
Экономика 31 мая 11:31
В Азербайджане фермеры будут обеспечены комбайнами c GPS маяками - министерство
Бизнес 27 мая 21:09
В Азербайджане меняются правила выдачи субсидий фермерам
Бизнес 27 мая 20:57
В Азербайджане сельское хозяйство не пострадало от града
Экономика 27 мая 20:49
Лента новостей
Три жарких вечера с Мири Юсифом - он встал на колени и попросил стать его женой (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:10
Туркменистан ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Афганистаном
Туркменистан 14:02
В Китае действия США против Huawei назвали позорными
Другие страны 14:00
Посол РФ: Россия поддерживает продолжение переговоров по Карабаху
Политика 13:58
Администрация президента Турции осудила инцидент с футболистами сборной страны в Исландии
Турция 13:55
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в пять раз
Финансы 13:50
В Азербайджане в ближайшие дни возможны геомагнитные возмущения
Общество 13:47
Посол РФ: Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе
Политика 13:38
Посол России : Товарооборот между Азербайджаном и Россией превысил полмиллиарда долларов
Экономика 13:33