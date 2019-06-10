В Азербайджане завершилась уборка зерна на территории свыше 147 тысяч гектаров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан продолжается уборка зерна, сообщает в понедельник Trend.

В этом году в республике было засеяно 1 009 139,8 гектара площади, из них 677 793 гектаров пшеницей и 331 346,8 гектара ячменем.

Согласно информации на восьмое июня, в Азербайджане завершилась уборка зерна на территории свыше 147 489 гектаров, в том числе 144 499,5 гектаров – ячменя и 2990,2 гектара – пшеницы.

В целом, на территории страны собрано 436 570,5 тонн зерна, средняя урожайность на каждый гектар составила 29,6 центнера.

В Кюрдамирском районе завершается уборка ячменя, и уже осуществлена жатва 27 960 гектаров из общей площади в 29 926 гектаров. В районе урожайность по ячменю составляет 33,3 центнера с гектара. Высокие результаты по уборке ячменя достигнуты и в Нефтчалинском, Шекинском, Билясуварском и Сабаирабадском районах:

Район Площадь ячменя, га Убранная площадь, га Урожайность, ц/га Нефтчала 31404 22670 23,1 Шеки 21626,3 9600 34 Билясувар 14900 11350 29 Сабирабад 9600 7500 38,8

В других районах уборка ячменя тоже идет по графику.

На уборку зерна в стране привлечены 1340 комбайнов, 506 из которых – это комбайны, находящиеся на балансе ОАО «Агролизинг». Другие комбайны, убирающие ячмень, принадлежат физическим и юридическим лицам. Комбайнами ОАО «Агролизинг» убрано 61 695 гектаров, комбайнами физических и юридических лиц – 85 794 гектаров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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