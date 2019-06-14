В Азербайджане объединят электронные и расчетные счет-фактуры

14 июня 2019 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана в ближайшем будущем объединит налоговые электронные счет-фактуры и расчетные-фактуры.

Об этом сказал генеральный директор Департамента экспертизы и экономического анализа минналогов Намиг Ширинов, сообщает в пятницу Trend.

По словам гендиректора, после введения этого новшества на электронных счет-фактурах не будет слов «Электронная налоговая счет-фактура».

Гендиректор добавил, что эта инициатива возникла после встречи с предпринимателями: «В последующие годы, наряду с объединением двух вышеуказанных счет-фактур, предусматривается проработать различия электронных счет-фактур по видам деятельности».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане минналогов стремиться ко всеобщему оформлению трудовых отношений
Экономика 11 июня 19:39
В Азербайджане выросли налоговые поступления в госбюджет
Финансы 22 апреля 23:17
В Азербайджане физлицам будет проще встать на налоговый учет
Бизнес 16 апреля 12:13
В Азербайджане будет запущена еще одна онлайн-услуга для бизнеса
Бизнес 16 апреля 11:52
В Азербайджане все больше людей регистрируют бизнес онлайн
Бизнес 16 апреля 11:50
Минналогов о льготных условиях для развития туристической сферы
Туризм 27 марта 23:30
Лента новостей
Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело встречу с жителями Губы (ФОТО)
Общество 12:51
Необходим диалог США с Ираном – Чавушоглу
Политика 12:37
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
Другие страны 12:29
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 12:08
Открылся новый авиарейс лоукостера Buta Airways Баку-Батуми (ФОТО)
Экономика 12:04
Светофоры в Японии будут использовать как базы мобильной связи нового поколения
Другие страны 12:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева находится в авангарде движения гендерного равноправия в мире – ТюркПА
Политика 11:52
В Баку проходит конференция на тему роли женщин тюркского мира в достижении Целей устойчивого развития
Политика 11:42
НАТО не в состоянии защитить Турцию - МИД Турции
Турция 11:37