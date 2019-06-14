В Азербайджане объединят электронные и расчетные счет-фактуры

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана в ближайшем будущем объединит налоговые электронные счет-фактуры и расчетные-фактуры.

Об этом сказал генеральный директор Департамента экспертизы и экономического анализа минналогов Намиг Ширинов, сообщает в пятницу Trend.

По словам гендиректора, после введения этого новшества на электронных счет-фактурах не будет слов «Электронная налоговая счет-фактура».

Гендиректор добавил, что эта инициатива возникла после встречи с предпринимателями: «В последующие годы, наряду с объединением двух вышеуказанных счет-фактур, предусматривается проработать различия электронных счет-фактур по видам деятельности».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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