В Азербайджане в классификацию включены 46 новых специальностей в вузах - министр

14 июня 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число специальностей вузов сократилось со 175 до 148, объединены или аннулированы около 70 специальностей, в классификацию включены 46 новых специальностей. Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Байрамов добавил, что в стране расширены возможности получения высшего образования и за последние пять лет число поступивших студентов выросло на 20,8 процента. Эта тенденция отразилась и в плане по приему, утвержденному в текущем году. План приема по бакалавриату увеличен до 48 506 человек, то есть вырос на 6,4 процента.

Он добавил, что в этом году по государственной линии осуществляются меры по капитальному ремонту зданий общежитий Гянджинского, Лянкяранского и Сумгайытского государственного университетов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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