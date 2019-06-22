Дипломы бакалавра и магистра ведущих университетов Франции в UNEC

Международная школа бизнеса Франции ICD (Institut international du commerce et du développement), которая находится в городе Париже (Франция) и является совместным образовательным учреждением США, специализированная школа бизнеса в сфере маркетинга, развития торговли и бизнеса. Между Международной школой бизнеса ICD и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) подписано соглашение по программе двойного диплома. Для участия в программе студенты должны первые два года успешно завершить учебу на ступени бакалавра в UNEC, в третий год обучения в течение двух семестров обучаться в ICD, а в четвертый год снова вернувшись в UNEC, успешно завершить учебу. В этом случае студенты наряду с дипломом UNEC получат диплом ICD по специальности «Бизнес». Обучение на английском языке.

Университет Монпелье Франции

Посредством программы двойного диплома, осуществляемой UNEC совместно с университетом МонпельеФранции, студенты-магистры UNEC смогут получить диплом магистра по специальности «Администрация бизнеса» университета Монпелье. Студенты проведут первый семестр учебного года в UNEC, а 2-ой в университете Монпелье. В итоге диссертационную работу будут защищать в UNEC перед диссертационной комиссией в составе представителей обоих университетов. Студенты, успешно завершившие программу, наряду с дипломом UNEC получат диплом университета Монпелье. Обучение на английском языке.

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