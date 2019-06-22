ПРООН поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане

22 июня 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов встретился с руководителем офиса Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Мелек Чакмак, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече Мамедов проинформировал собеседницу о деятельности, услугах и реализуемых проектах и программах Агентства. Также состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества с международными организациями в соответствующем направлении.

Рассказывая о целях и направлениях деятельности ПРООН в Азербайджане, Чакмак подчеркнула, что привлечение малого и среднего бизнеса в процессы, по которым работает ПРООН, важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития ООН.

На встрече состоялись подробные обсуждения касательно проекта потенциального сотрудничества по развитию малого и среднего бизнеса между Агентством и ПРООН, было достигнуто соглашение по осуществлению в ближайшее время проекта в этой сфере.

Чакмак пригласила делегацию Агентства в римский офис своей организации, добавив, что в рамках визита будут организованы двусторонние обсуждения о самой успешной практике ПРООН в мире.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан расширит производство органических удобрений
Экономика 21 июня 13:13
В Азербайджане будут созданы центры развития МСБ
Нагорно-карабахский конфликт 21 июня 12:52
Агентство по развитию МСБ окажет поддержку сектору образования
Экономика 21 июня 12:15
В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food
Экономика 21 июня 11:49
В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений
Экономика 21 июня 11:41
ОАЭ вложит $10 млн в развитие сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 13 июня 17:26
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с азербайджанскими спортсменами-участниками II Европейских игр (ФОТО)
Общество 16:58
Президент Ильхам Алиев поздравил Герцога Люксембурга Анри
Политика 16:45
ЕБРР финансирует грузинскую птицефабрику
Финансы 16:40
Азербайджанский боксер с разгромным счетом победил армянского соперника
Общество 16:28
Обнаружены тела обоих братьев, утонувших в Куре
Происшествия 16:24
Фантазии Махмуда Рустамова из неопубликованного (ФОТО)
Культура 16:01
В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном
Бизнес 15:53
Администрация Президента: Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою деятельность
Политика 15:28
Казахстан наращивает объем контейнерных перевозок
Бизнес 15:01