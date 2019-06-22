ПРООН поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов встретился с руководителем офиса Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Мелек Чакмак, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече Мамедов проинформировал собеседницу о деятельности, услугах и реализуемых проектах и программах Агентства. Также состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества с международными организациями в соответствующем направлении.

Рассказывая о целях и направлениях деятельности ПРООН в Азербайджане, Чакмак подчеркнула, что привлечение малого и среднего бизнеса в процессы, по которым работает ПРООН, важно с точки зрения достижения Целей устойчивого развития ООН.

На встрече состоялись подробные обсуждения касательно проекта потенциального сотрудничества по развитию малого и среднего бизнеса между Агентством и ПРООН, было достигнуто соглашение по осуществлению в ближайшее время проекта в этой сфере.

Чакмак пригласила делегацию Агентства в римский офис своей организации, добавив, что в рамках визита будут организованы двусторонние обсуждения о самой успешной практике ПРООН в мире.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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