В Азербайджане 50% зарплат безработных будет финансировать Фонд страхования от безработицы

1 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с пунктом 25 закона «О занятости», заключив трудовой договор на основании уведомления Госслужбы занятости минтруда, работодатели могут принять участие в программе финансирования безработных лиц за счет 50 процентов средств фонда страхования от безработицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

При этом отчисления с зарплаты, взносы за социальное страхование, страхование от безработицы, обязательное страхование от случаев потери трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней) будет финансировать этот фонд.

В программе могут участвовать работодатели, осуществляющие деятельность в течение одного последнего года, не имеющих задолженностей по налогам и другим обязательным выплатам, не выполненных до даты обращения, не уменьшивших число рабочих мест за один последний год (не сокративших и не ликвидировавших), более 40 процентов среднегодовой численности работников которых составляют лица, особо нуждающиеся в социальной защите, представляющие информацию в Банк вакансий, считающиеся субъектом малого или среднего бизнеса и не объявленные банкротами.

Во время реализации программы преимущество отдается лицам с инвалидностью, молодежи, лицам, освобожденным из мест заключения, а также лицам свыше одного года состоящим на учете в качестве безработных.

Вакансии по местам работы, по которым предусмотрено финансирование заработной платы, должны быть, как минимум за три месяца вперед, представлены в Банк вакансий подсистемы «Занятость» централизованной электронно-информационной системы минтруда.

Финансирование 50 процентов зарплаты работников, взятых на работу по трудовому договору, заключенному на срок не менее двух лет, в зависимости от особенности работы осуществляется сроком на три, шесть, девять или один год согласно договоренности.

Желающие участвовать в программе могут обратиться в Госслужбу занятости.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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