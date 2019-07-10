В ряде районов Баку планируется установка дренажных систем

10 июля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Запланирована реализация проектов по установке дренажных систем в ряде районов Баку.

Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает в среду Trend.

Представитель ведомства заявил, что реализация проектов запланирована в текущем году.

" В Бинагадинском, Сабунчинском и других столичных районах известны случаи затопления из-за отсутствия канализационной системы. "Азерсу" принимает меры в этом направлении, планируются проекты", - сообщили в ОАО.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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