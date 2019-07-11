Шахин Мустафаев: Ненефтяной сектор - важное направление сотрудничества с Францией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском бизнес-центре 11 июля при поддержке министерства экономики, организации Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Французской организации предпринимателей MEDEF прошел азербайджано-французский бизнес-форум.

Выступивший на мероприятии, министр экономики Шахин Мустафаев сообщил, что связи между Азербайджаном и Францией развиваются, проинформировал о торговых связях, являющихся одним из основных направлений азербайджано-французского экономического сотрудничества, передает в четверг Trend.

Министр заявил, что Азербайджан является основным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. Неслучайно, 62,4 процента общего товарооборота Франции с тремя странами Южного Кавказа приходятся на долю Азербайджана. За первые пять месяцев 2019 года торговой оборот между двумя странами вырос на 53 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр отметил, что есть большой потенциал для увеличения объема, диверсификации структуры торговли, расширения экспорта ненефтяных продуктов во Францию. В сферах промышленности, услуг, связи, торговли, банковского дела, страхования и сельского хозяйства Азербайджана действуют 45 компаний с французским капиталом. Французские компании в качестве подрядчиков участвуют в проектах в Азербайджане стоимостью 6,2 миллиарда долларов.

Шахин Мустафаев сообщил о проведенных в Азербайджане реформах, достигнутых успехах, о широком транспортном потенциале страны, осуществляемых региональных проектах.

Он отметил, что международные финансовые институты также высоко оценивают Азербайджан. Так, в отчете Всемирного банка "Doing Business 2019", Азербайджан, улучшив свою позиция на 32 пункта, занял 25-е место среди 190 стран, вошел в десятку стран-реформистов мира. Также министр подчеркнул, что в «Отчете бизнес-среды Евросоюза - Азербайджан 2019» 74 процента компаний Евросоюза оценили макроэкономическую ситуации в стране, как сильную и удовлетворительную, а 90 процентов оценили перспективы макроэкономической ситуации, как хорошие и стабильные. На вопрос «Вложили бы вы инвестиции в Азербайджан» 75 процентов компаний, участвующих в опросе ЕС «Азербайджан – место для инвестиций» дали положительный ответ, высоко оценив безопасность, политическую и социальную стабильность в стране.

Президент Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье отметил, что его страна придает особое значение развитию связей с Азербайджаном, подчеркнув, что форум является эффективной платформой для этого. Гость заявил, что Азербайджан имеет туристический потенциал, является производителем конкурентоспособной продукции, в особенности вина высокого качества, поделился мнениями о направлениях расширения экономического сотрудничества.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез сообщила, что ее страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном. Посол отметила, что проводимые в стране экономические реформы создают для иностранных компаний, в том числе французских, благоприятные условия.

Бизнес форум продолжился двусторонними встречами между бизнесменами, были обсуждены вопросы расширения сотрудничества и создания новых связей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов )

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