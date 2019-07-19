В первой половине 2019 года в Азербайджане выросло производство электроэнергии

19 июля 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-июне текущего года спрос на электроэнергию в Азербайджане вырос на 586 миллионов, по сравнению с первой половиной 2018 года, передает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Согласно информации, в первой половине текущего годы введены в эксплуатацию многочисленные фабрики, заводы, агропарки, промышленные кварталы, объекты предпринимательства, многоэтажные здания. То есть, потребление электроэнергии возросло в соответствии с темпами роста экономики, промышленности, а также увеличением численности населения: «За шесть месяцев текущего года произведено 11,544 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 521 миллионов киловатт-часов больше соответствующего показателя прошлого года».

Как отметили в ОАО, за первую половину 2019 года «Азерэнержи» экспортировал 648 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что больше экспортированной энергии за отчетный период прошлого года на 24 миллиона киловатт-часов: "Традиционно Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Россию, Турцию и Иран».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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