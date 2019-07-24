МЧС Азербайджана подтвердило готовность 116 зданий к эксплуатации

За прошедшие пять месяцев МЧС дало положительные ответы по 19 551 квартире общей площадью 1 928 897 квадратных метров, в целом, по 116 зданиям (комплексам), сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Из них 114 находятся в Баку, и по одному в Гяндже и Абшеронском районе.

Документы по ним укомплектованы, и заключения об их готовности к эксплуатации представлены в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, в органы исполнительной власти Абшеронского района и Гянджи.

Отметим, что данная работа проводится в соответствии с указом Президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию некоторых многоквартирных зданий» от 19 февраля 2019 года.

Выполнение задач, исходящих из этого указа, продолжается и находится на контроле главы государства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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