В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)

23 августа 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводится реконструкция автомобильной дороги, соединяющей села Гонагкенд, Гамели, Икинджи Чайлы, Икинджи Джабаны, Джабаны Шемахинского района.

Как сообщили Trend в пятницу в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана, местная дорога Гонагкенд-Гамели-Икинджи Чайлы-Икинджи Джабаны-Джабаны, начинающаяся со 115 километра магистральной автодороги Баку-Шамахы-Евлах, имеет IV техническую категорию.

В рамках проекта ведутся работы по профилированию и расширению дороги на три-четыре метра. Территория, на которой ведется строительство, превышает 250 тысяч квадратных метров.

С реконструкцией данной автодороги в Шамахинском районе улучшится транспортная связь между пятью населенными пунктами, четыре тысячи жителей, проживающих на территориях вдоль дороги, получат удобный доступ к райцентру и соседним районам.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
  • В Шамахинском районе реконструируется автодорога (ФОТО)
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