В Азербайджане изменились правила связанные с налоговыми выплатами

28 августа 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство по налогам утвердило форму и правила составления справки "О вычислении текущих налоговых выплат".

В связи с этим отменены форма и правила составления справки, утвержденные приказом министра по налогам от 16 апреля 2019 года. Новые форма и правила вступят в силу с первого октября 2019 года, передает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Справка заполняется и предоставляется налоговым органам юридическими и физическими лицами согласно статье 151 Налогового кодекса. Ввиду того, что учреждения и организации, находящиеся в собственности муниципалитетов, платят налоги в местный бюджет (бюджет муниципалитета) они не представляют справку в налоговые органы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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