В Азербайджане впервые проходит фестиваль винограда и вина (версия 2)

30 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:50)

БАКУ /Trend/ - В селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит Азербайджанский фестиваль винограда и вина, сообщает в пятницу Trend.

Мероприятие организовано на территории комплекса виноградарства и виноделия ООО «Ширван шараблары».

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева совместно с министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шамахинского района, Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Проект нацелен на поощрение местного производства винограда и вина, наращивание экспортного потенциала винодельческой продукции, донесении до широкой общественности истории виноделия в Азербайджане.

В дни фестиваля будут организованы различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные выращиванию винограда и виноделию, туристическому потенциалу страны.

Сегодня состоится открытие фестиваля, гостям будет представлена музыкальная программа. Будет организован парад с участием танцоров и нагаристов, а также оркестра духовых инструментов, маскотов фестиваля. Гостей будут встречать связанные с виноделием различные персонажи в красочных нарядах.

Участвующие в мероприятии виноделы выступят с презентациями своих предприятий, представят на дегустацию свою продукцию.

На территории также будет организована ярмарка сельскохозяйственной продукции.

В рамках фестиваля будет проведен «круглый стол» по проблемам винодельческой сферы страны, направлениям ее развития и вопросам выхода местной винодельческой продукции на зарубежные рынки.

В мероприятии принимают участие местные виноделы, представители соответствующих государственных структур и зарубежные эксперты.

Здесь также организованы курсы сомелье с участием международных и местных экспертов.

На озере, расположенном на территории комплекса, будет организовано световое шоу.

В рамках фестиваля будут проведены концертные программы с участием народных артистов Айгюн Кязимовой, Фаига Агаева, Натига Ширинова, заслуженного артиста Мири Юсифа и других известных мастеров искусств и групп, организованы дискотеки, под открытым небом будут продемонстрированы фильмы о виноделии.

До начала мероприятий, можно поучаствовать в занятиях по йоге, каратэ и гимнастике.

В рамках фестиваля будут организованы ночные туры в Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, а также поездки в село Лагидж Исмаиллинского района, дегустационные туры в винодельческие хозяйства Шамахинского, Исмаиллинского, Агсуинского районов.

На территории также организована фото-зона для увековечения фестивальных дней.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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