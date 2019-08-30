В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве

30 августа 2019 12:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре до конца года планирует применить электронную систему «единое окно» по всем видам строительства.

Об этом в ходе пресс-тура, организованного с целью ознакомления выдачи разрешений по принципу «единое окно» в Баку в городской Исполнительной власти, сказал советник председателя комитета Руфат Махмуд, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, разрабатывается схема систем, которые будут применяться в будущем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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