Фаиг Аббасов: В секторе малого и среднего бизнеса наблюдаются положительные изменения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государство - самый большой друг и покровитель предпринимателя. Этот девиз Президента Ильхама Алиева способствовал стремительному развитию предпринимательства в стране в последние годы. С этой точки зрения следует особо подчеркнуть государственную заботу, оказываемую малым и средним предпринимателям.

С целью дальнейшего совершенствования управления в сфере предпринимательства Президентом Ильхамом Алиевым было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Главная цель - усилить поддержку малого и среднего бизнеса, улучшить бизнес-климат и обеспечить прозрачность в этой сфере. Результаты реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, существенными положительными изменениями проявляются и в секторе малого и среднего бизнеса.

Об этом сказал Trend в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Фаиг Аббасов.

«Нынешний этап реформ этого направления характеризуется рядом важных особенностей. Прежде всего хотел бы отметить осуществление этих реформ на платформе сотрудничества государства с предпринимателями. В последние годы в этом направлении предпринимаются значительные усилия. Особо хотел бы подчеркнуть формирование в этом направлении сети Агентства «Друг малого и среднего бизнеса». Формирование этой сети нацелено на то, чтобы быть рядом с предпринимателем, постоянно изучать его потребности. В основе деятельности Агентства стоит осуществление работы именно в этом направлении», - сказал Аббасов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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