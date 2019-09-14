Фаиг Аббасов: В секторе малого и среднего бизнеса наблюдаются положительные изменения (ВИДЕО)

14 сентября 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государство - самый большой друг и покровитель предпринимателя. Этот девиз Президента Ильхама Алиева способствовал стремительному развитию предпринимательства в стране в последние годы. С этой точки зрения следует особо подчеркнуть государственную заботу, оказываемую малым и средним предпринимателям.

С целью дальнейшего совершенствования управления в сфере предпринимательства Президентом Ильхамом Алиевым было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Главная цель - усилить поддержку малого и среднего бизнеса, улучшить бизнес-климат и обеспечить прозрачность в этой сфере. Результаты реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, существенными положительными изменениями проявляются и в секторе малого и среднего бизнеса.

Об этом сказал Trend в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Фаиг Аббасов.

«Нынешний этап реформ этого направления характеризуется рядом важных особенностей. Прежде всего хотел бы отметить осуществление этих реформ на платформе сотрудничества государства с предпринимателями. В последние годы в этом направлении предпринимаются значительные усилия. Особо хотел бы подчеркнуть формирование в этом направлении сети Агентства «Друг малого и среднего бизнеса». Формирование этой сети нацелено на то, чтобы быть рядом с предпринимателем, постоянно изучать его потребности. В основе деятельности Агентства стоит осуществление работы именно в этом направлении», - сказал Аббасов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Изделия ручной работы микро- и малых предпринимателей представлены на выставке (ФОТО)
Бизнес 12 сентября 15:28
На Gift & Promo 2019 будут представлены изделия ручной работы предпринимателей Азербайджана
Бизнес 10 сентября 14:27
Молодежный форум ОИС и Агентство по развитию МСБ обсудили потенциальные проекты (ФОТО)
Экономика 7 сентября 10:21
Реформы в Азербайджане стимулируют развитие инновативного предпринимательства
Экономика 31 июля 12:47
МСБ Азербайджана заинтересована в расширении сотрудничества с корейским агентством KOSME
Экономика 20 июля 21:10
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку сотням предпринимателей (ФОТО)
Бизнес 18 июля 19:05
Лента новостей
ЛУКОЙЛ Узбекистан объявляет тендер на закупку оборудования Magnetrol
Тендеры 13:36
Reuters: турецкие власти санкционировали аресты более 200 военных за связи с путчистами
Турция 13:33
Количество иностранных визитеров на охраняемых природных территориях Грузии увеличилось
Бизнес 13:31
Оманская компания создает СП с Узбекистаном и планирует импорт фруктов
Бизнес 13:29
В Баку продолжается строительство крупного жилого комплекса на территории Белого города
Бизнес 13:07
"Мангистаумунайгаз" в Казахстане закупит трансформаторы
Тендеры 13:05
В воскресенье в Баку ожидается дождь
Общество 13:03
Президент Ильхам Алиев поздравил мексиканского коллегу
Политика 12:59
Азербайджанская компания завершает строительство водоканализационного проекта в Узбекистане
Бизнес 12:57