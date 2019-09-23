В Азербайджане в текущем году собрано свыше 28 тыс. тонн сахарной свеклы

23 сентября 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В текущем году в Азербайджане сахарной свеклой засеяны участки площадью около 7 346 гектаров.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, традиционным методом орошаются 5 693,13 гектара, а системой Pivot - 1 652,8 гектара этой площади. В целом сахарная свекла выращивалась в 25 районах, в том числе в Имишли (917,65 гектара), Агджабеди (843,5 гектара), Товузе (668 гектаров), Тертере (670,45 гектара), Бейлагане (557,7 гектара), Физули (553,7 гектара).

В настоящее время в Азербайджане продолжается уборка сахарной свеклы. На сегодняшний день собрано 28,226 тысячи тонн сахарной свеклы. Согласно показателям по темпам уборки лидирует Гаджигабульский район. В текущем году в этом районе данная культура была высажена на территории площадью 171,8 гектара, на сегодняшний день собрано 8,498 тысячи тонн урожая. В Товузском районе собрано 3 995 тонны, в Имишлинском районе - 3 502 тонны, в Агджабединском районе - 3253 тонны сахарной свеклы. Согласно данным минсельхоза, в указанных четырех районах, а также в ряде других регионов страны, на сегодняшний день собрано 28 тысяч тонн сахарной свеклы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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