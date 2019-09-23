Для Алятской СЭЗ создается новая структура

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось совместное заседание двух парламентских комитетов – по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает в понедельник Trend.

Заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента), глава парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Валех Алескеров отметил, что в повестку включен законопроект «О внесении изменения в закон «Об Алятской свободной экономической зоне».

Он отметил, что в закон предлагается включить новую, 32-ю статью «Переходные положения», по которому до формирования полномочной структуры Свободной зоны и ее правления их права и обязанности осуществляет временная структура управления, созданная соответствующим органом исполнительной власти.

Было отмечено, что для решения организационных вопросов на территории Свободной экономической зоны должна быть соответствующая полномочная структура, которая будет заниматься вопросами по созданию инфраструктуры, кадровой подготовке, реализации проектов, решению проблем окружающей среды и выполнять другие необходимые работы. Эта поправка предусматривает ускорение и более эффективную работу Алятской СЭЗ.

Выступившие на заседании депутаты Вахид Ахмедов, Руфат Гулиев, Али Масимли, Джавид Гурбанов высказались по этому вопросу. Было подчеркнуто, что начало работы Алятской СЭЗ окажет влияние на развитие экономики, в том числе, на рост ВВП.

В заключение обсуждений документ «О внесении изменения в закон Азербайджана «Об Алятской свободной экономической зоне» был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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