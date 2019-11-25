Система “ASAN ödəniş” будет принимать выплаты по ипотечным кредитам

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня выплата гарантийных взносов за аннуитетные, страховые и ипотечные кредиты по ипотечным кредитам, предоставленным за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, наряду с сайтом www.gpp.az можно будет оплачивать и через систему "ASAN ödəniş", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Применение системы позволит осуществлять выплаты в режиме реального времени на портале www.asanpay.az и по мобильному приложению "ASAN Pay", ведущими порталами оплат, интегрированными в эту систему, а также посредством более 10 тысяч платежных терминалов.

Отметим, что Фонд осуществляет соответствующие последовательные меры для развития ипотечного кредитования в стране в соответствии с международными стандартами и повышения уровня обслуживания клиентов, пользующихся ипотечными кредитами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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