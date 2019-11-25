Система “ASAN ödəniş” будет принимать выплаты по ипотечным кредитам

25 ноября 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня выплата гарантийных взносов за аннуитетные, страховые и ипотечные кредиты по ипотечным кредитам, предоставленным за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, наряду с сайтом www.gpp.az можно будет оплачивать и через систему "ASAN ödəniş", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд.

Применение системы позволит осуществлять выплаты в режиме реального времени на портале www.asanpay.az и по мобильному приложению "ASAN Pay", ведущими порталами оплат, интегрированными в эту систему, а также посредством более 10 тысяч платежных терминалов.

Отметим, что Фонд осуществляет соответствующие последовательные меры для развития ипотечного кредитования в стране в соответствии с международными стандартами и повышения уровня обслуживания клиентов, пользующихся ипотечными кредитами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
За октябрь в Азербайджане выдано 114 ипотечных кредитов
Финансы 2 ноября 11:16
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане бьет исторический рекорд по стране
Финансы 31 октября 14:24
Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)
Финансы 24 октября 08:40
Процентная ставка по ипотечным кредитам в Азербайджане ниже, чем в соседних странах (Эксклюзив)
Финансы 9 октября 18:24
В Азербайджане на 1 октября было выдано 27 тысяч ипотечных кредитов
Финансы 3 октября 16:13
Объем ипотечных кредитов в Азербайджане сократился
Финансы 1 октября 17:03
Лента новостей
Председатель Общества улемов Ирака, советник премьер-министра Ирака по религиозным вопросам поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:02
Готовится генеральный план Баку, планируется сформировать креативный центр (ФОТО)
Социум 19:00
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев предоставил группе сотрудников БГУ персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 18:50
Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев присвоил группе сотрудников БГУ почетные звания
Политика 18:47
Средние цены на недвижимость в Баку составляют около 1600 манатов за квадратный метр - эксперт
Бизнес 18:46
Число частных медицинских страховщиков в Грузии увеличилось
Финансы 18:38
Отношения между Азербайджаном и Россией достигли наивысшего уровня - депутат
Политика 18:34