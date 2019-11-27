МОТ: Азербайджан предпринимает решительные шаги для достижения Целей устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает решительные шаги для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель директора офиса Международной организации труда (МОТ) по технической поддержке достойного труда в странах Восточной Европы и Центральной Азии Холуд Аль Хальди на конференции, посвященной итогам проекта «Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста в селах и городах Азербайджана».

По словам замдиректора, если бы не было поддержки правительства Азербайджана, МОТ не смогла бы успешно реализовать здесь проекты. Итоги проекта позволяют говорить о том, что Азербайджан предпринимает решительные шаги для достижения Целей устойчивого развития. Для этого очень важны исследования по трудовой деятельности, устранению преград для достойного труда, созданию институционального сотрудничества.

Аль Халди отметила, что члены МОТ, и в будущем будут поддерживать Азербайджан для достижения ЦУР на 2030 год.

«Азербайджан - одна из первых стран, принявших ЦУР. Мы продолжим поддержку Азербайджана в достижении прогресса и успехов, а также целей устойчивого развития до 2030-го года», - сказала Аль Халди.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.