АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)

29 ноября 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает проведение регулярных встреч с субъектами предпринимательства, действующих на всех этапах производства пищевых продуктов.

Как сообщает в пятницу Trend, очередная такая встреча состоялась с владельцами объектов общепита, в которой принял участие заместитель председателя АПБ Баларагим Гулиев.

На встрече, проведенной на тему "Несоответствия, обнаруженные в объектах общественного питания во время мониторингов, меры государственного контроля и пути решения", субъектам предпринимательства был дан ряд рекомендаций в направлении устранения несоответствий, обнаруженных в объектах общественного питания во время мониторингов.

Было отмечено, что согласно действующему законодательству, производимая в стране продукция должна поступать в продажу после получения выписки из государственного реестра о регистрации производителя, а импортированная продукция - после выдачи сертификата о пищевой безопасности продукции. Однако, во время мониторингов, АПБ были обнаружены нарушения этой инструкции, санитарно-гигиенических норм, принципов товарного соседства, а также требований маркировки продукции. Было доведено до сведения, что владельцы объектов общепита должны следовать этим инструкциям.

Предприниматели были проинструктированы о необходимости предпринимаемых мер по устранению случаев, связанных с нарушением прав потребителей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
  • АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
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