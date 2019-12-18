В Баку проходит «круглый стол», посвященный перспективам развития агроэкотуризма

БАКУ /Trend/ - В Баку при оргподдержке ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» проводится «круглый стол», посвященный перспективам развития агроэкотуризма в Азербайджане, сообщает в среду Trend.

Мероприятие нацелено на создание альтернативных каналов продаж сельхозпродукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, повышение социального благосостояния населения регионов, расширение охвата в стране проекта «От города к селу».

В связи с этим основными обсуждаемыми вопросами являются привлечение туристических компаний к турам «От города к селу» и организация агроэкотуров, проведение для фермеров соответствующих тренингов в целях развития сельского туризма и его превращения в одну из важных сфер экономики страны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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