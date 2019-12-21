В Азербайджане учреждено Молодежное объединение виноградарей и виноделов

БАКУ /Trend/ - В НИИ виноградарства и виноделия Центра аграрной науки и инноваций прошла научно-практическая конференция на тему «Роль молодежи в инновационном развитии виноградарства и виноделия в Азербайджане», сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В конференции приняли участие молодые сотрудники НИИ.

Директор Института, доктор наук по аграрным наукам Вугар Салимов отметил, что в Миланский университет отправлены 42 местных сорта винограда и четыре вида дикого винограда, которые включены в коллекцию университета Core collection.

Председатель Организации волонтеров аграрного развития Сарван Джабраилов рассказал о функциях и задачах молодежного движения в развитии сельского хозяйства.

На конференции молодые сотрудники НИИ выступили с презентациями по темам исследований.

Затем, при НИИ виноградарства и виноделия было учреждено Молодежное объединение виноградарей и виноделов. Председатель Объединения Аллахверди Гусейнзаде рассказал участникам о целях и задачах структуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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