В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)

27 декабря 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Снижение уровня Каспийского моря поставило электростанцию "Сумгайыт" перед угрозой прекращения деятельности. Причиной стало то, что во время проектирования электростанции "Сумгайыт" в 2004 году не было учтено снижение уровня моря, а со временем его уровень снизился на 1 метр 30 сантиметров.

Как сообщает в пятницу Trend, об сказал журналистам пресс-секретарь ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По его словам, в последнее время уровень воды находится на критической отметке.

"Если уровень моря снизился бы еще на 10 сантиметров, то стало бы невозможным осуществлять забор воды для охлаждения и в результате работа Сумгайытской электростанции была бы приостановлена. Именно поэтому ОАО "Азерэнержи" с осени прошлого года, с участием местных и зарубежных специалистов, проводило обсуждение указанной проблемы. В итоге было решено построить морскую эстакаду длиной в 750 метров. Она позволит забирать воду с глубины моря до пяти метров, которая будет использована для охлаждения парогенераторных систем ТЭС", - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в первые в СНГ будет создана система, позволяющая направлять воду в охладительной канал посредством каскада.

"Работы уже начались и на основе сменного графика осуществляются непрерывно. Реализация проекта будет завершен в течение нескольких месяцев", - добавил Абдуллаев.

Отметим, что с осени прошлого года при участии местных и зарубежных специалистов на ТЭС проводились ремонтно-восстановительные работы, в результате которых повышен уровень надежности станции.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
  • В связи со снижением уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект (ФOTO)
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