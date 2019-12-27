В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)

27 декабря 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" продолжает реализацию проектов по улучшению водоснабжения и канализационных услуг населения Баку и пригородных поселков.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО, началась реализация новых проектов в Сабунчинском районе в соответствии с распоряжением Президента Ильхам Алиева "О дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог, а также систем водоснабжения и канализации на территории Сабунчинского района Баку".

Согласно распоряжению, с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Пиршаги, Забрат, Рамана и Маштага Сабунчинского района выделено три миллиона манатов. В настоящее время в рамках этих проектов продолжаются строительно-монтажные работы в поселках Рамана и Забрат. Проекты по поселкам Пиршаги и Маштага находятся на стадии разработки.

Проект, реализуемый в поселке Рамана, охватывает территорию, известную, как село Рамана. Несколько лет назад здесь создана сесть водоснабжения и жители в централизованном порядке обеспечиваются питьевой водой. Однако, ввиду отсутствия канализации в поселке население сливает канализационные отходы в открытые каналы и "шамбо" (выгребная яма).

В рамках нового проекта на территории поселка создается канализационная сеть протяженностью 14 километров с применением труб различного диаметра. По всей сети будут вырыты до 600 канализационных смотровых ям, в дома абонентов проведут канализационные трубы.

Завершение работ предусматривается в первой половине будущего года. Благодаря этим проектам будет устранена проблема водоснабжения населения, а также слива сточных вод. Восстановление дорожной инфраструктуры на территории будет осуществляться Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
  • В поселке Рамана строится канализационная сеть протяженностью 14 км (ФОТО)
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