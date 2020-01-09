В прошлом году в Азербайджане были обеспечены работой свыше 103 тыс. человек

9 января 2020 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты в 2019 году населения обеспечила подходящей работой 103 028 безработных и соискателей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, также была продолжена работа по организации курсов профессиональной подготовки в соответствии с требованиями рынка труда для повышения конкурентоспособности рабочей силы. В прошлом году к таким курсам привлечены до 3400 человек, в том числе 3168 человек - Государственной службой занятости, 227 человек Центром профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями № 1 Государственного фонда социальной защиты.

Благодаря программе "Друг безработного" 38 тысяч безработных и соискателей были обеспечены работой с оплатой на основе трудового договора.

В 2019 году в 56 районах и городах республики были проведены трудовые ярмарки, в которых приняли участие 1324 предприятий и было представлено 15 183 вакантных места. Направления на подходящую работу получили 3411 человек, 298 человек зарегистрированы для участия в курсах профессиональной подготовки, а 311 человек по собственному желанию привлечены к оплачиваемым общественным работам.

За указанный период Госслужба проинформировала до 135 тысяч молодых людей о потребностях работодателей в профессиях и специальностях. Также им были оказаны услуги в направлении выбора профессии в соответствии с требованиями рынка труда.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет онлайн-мероприятие для предпринимателей
Экономика 14 декабря 2019 16:18
В Азербайджане в этом году к программе самозанятости привлечено свыше 8300 человек
Экономика 7 ноября 2019 15:55
В министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана созданы две новые структуры
Экономика 4 ноября 2019 13:44
Госслужба занятости оказала консультационные услуги свыше 73 тыс. гражданам
Общество 25 октября 2019 14:14
Минтруда направит более 20 млн манатов на строительство домов для семей шехидов и инвалидов Карабахской войны
Бизнес 22 октября 2019 16:48
Минтруда проведет капремонт Психоневрологического учреждения социальных услуг №3
Бизнес 22 октября 2019 16:18
Лента новостей
По воспоминаниям заключенных и работников Баиловской тюрьмы...(ФОТО)
Культура 17:33
Борис Джонсон заверил Роухани в готовности Великобритании к диалогу по СВПД
Европа 17:25
UzAuto Motors Узбекистана разработала стратегию конкуренции с BMW и Toyota
Бизнес 17:20
Обнародованы названия азербайджанских СМИ в рамках платной предвыборной агиткампании
Политика 17:19
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
Общество 17:13
В аэропортах Грузии увеличился пассажиропоток
Транспорт 17:11
Правительство Грузии ищет нового инвестора для строительства порта Анаклия
Строительство 17:09
Али Керимли вновь выставил себя в соцсетях посмешищем
Политика 17:05
Мазахир Панахов обратился к кандидатам в депутаты в связи со сбором подписей
Политика 17:03