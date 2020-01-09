В прошлом году в Азербайджане были обеспечены работой свыше 103 тыс. человек

БАКУ/Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты в 2019 году населения обеспечила подходящей работой 103 028 безработных и соискателей.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, также была продолжена работа по организации курсов профессиональной подготовки в соответствии с требованиями рынка труда для повышения конкурентоспособности рабочей силы. В прошлом году к таким курсам привлечены до 3400 человек, в том числе 3168 человек - Государственной службой занятости, 227 человек Центром профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями № 1 Государственного фонда социальной защиты.

Благодаря программе "Друг безработного" 38 тысяч безработных и соискателей были обеспечены работой с оплатой на основе трудового договора.

В 2019 году в 56 районах и городах республики были проведены трудовые ярмарки, в которых приняли участие 1324 предприятий и было представлено 15 183 вакантных места. Направления на подходящую работу получили 3411 человек, 298 человек зарегистрированы для участия в курсах профессиональной подготовки, а 311 человек по собственному желанию привлечены к оплачиваемым общественным работам.

За указанный период Госслужба проинформировала до 135 тысяч молодых людей о потребностях работодателей в профессиях и специальностях. Также им были оказаны услуги в направлении выбора профессии в соответствии с требованиями рынка труда.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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