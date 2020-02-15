В Баку обновляются автобусы на еще одном маршруте (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - На регулярную маршрутную линию № 111 будут привлечены автобусы марки Isuzu Novo kiti, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Согласно требованию БТА, компания ООО BMH заменила четыре автобуса моделью Isuzu Novo kiti, которые в настоящее время эксплуатируются по маршрутным линиям. Продолжаются мероприятия по замене других автобусов на новые. В ближайшее время на линию планируется вывести еще 10 автобусов той же модели.
Новые автобусы по линии регулярных маршрутов № 111, действующих в поселке Локбатан, будут сданы в эксплуатацию 17 февраля 2020 года.
В автобусах, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров, смогут комфортно размещаться люди с инвалидностью, а также пассажиры с колясками. Для этого в автобусах установлен специальный механизм.
Отметим, что в целях модернизации системы общественного транспорта Баку продолжаются работы по обновлению автобусного парка.