Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Подготовлено презентационное видео о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Trend представляет фильм "KOBİA - kiçik biznesin böyük ünvanı", подготовленного о деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, и поддержке, оказываемой субъектам МСБ:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)