Амбициозные проекты, реализуемые Азербайджаном, - гарантия энергобезопасности Европы - российские эксперты

БАКУ/Trend/ - Все энергетические проекты, реализуемые Азербайджаном - гарантия энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения новой Турции, российский политолог Юрий Мавашев.

По его словам, Трансанатолийский газопровод (TANAP) официально функционирует почти полтора года и у него есть перспективы расширения: «По сути, газопровод берет начало на единственном азербайджанском газовом месторождении "Шах-Дениз". Однако его производительности может быть не достаточно, и в этом контексте система газопроводов Южный коридор может взаимодействовать с TANAP. Помимо этого, невозможно рассматривать эти процессы с точки зрения постоянной конкуренции. В этом контексте заявления Президента Ильхама Алиева о том, что Россия может подключиться к TANAP, необходимо рассматривать как позитивный месседж для руководства России. Сотрудничество в рамках данного проекта между Москвой, Баку и Анкарой будет только способствовать поддержанию равновесия в регионе».

Эксперт считает, что поступательное развитие суверенных государств региона возможно только при наличии ресурсной базы и средств транспортировки этих ресурсов: «Для этого необходима разветвленная инфраструктурно-транспортная сеть. Посмотрите на "Новый шелковый путь". Он подключает, а не исключает. Если с этим пониманием и будет идти развитие сети - все будет в порядке».

Российский политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин в свою очередь отметил, что следует обратить внимания на то, какое значение строительству новых магистральных трубопроводов уделяет Россия, чтобы понять насколько это масштабный и значительный проект для Азербайджана: «Поставки газа – очень серьезный и доходный бизнес, так что в максимально быстром завершении всех участков этого проекта заинтересованы все задействованные игроки. Европейцы, понятное дело, приветствуют его запуск, поскольку он позволяет, несмотря на небольшие на первом этапе объемы поставок, диверсифицировать доставку газа в Европу. Особенно на фоне того, что газ сегодня это не только большой бизнес, но и большая политика».

По его словам, сотрудничество России и Азербайджана по TANAP обладает реальным потенциалом: «На сегодняшний день конкуренции между российскими и азербайджанскими газотранспортными проектами почти нет. Но по мере их развития, она может появиться. Одним из решений, которое позволит это избежать, может стать участие российской стороны в развитии проекта. В частности, Россия может быть заинтересована в дополнительном транспортном коридоре для поставок своего газа к европейским границам, особенно на фоне возможных ограничений объемов прокачки газа на тех или иных ветках на западе, связанных с антимонопольным законодательством ЕС».

Эксперт считает, что для всех, кто инвестировал средства в TANAP, это может быть с одной стороны дополнительной страховкой против антимонопольных ограничений Евросоюза, а с другой - гарантией привлечения недостающих объемов газа, если на каком-то этапе это понадобится.

Автор: Гусейн Сафаров

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