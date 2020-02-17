Субъекты МСБ Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты

БАКУ/Trend/ - Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, председатель правления Агентства Орхан Мамедов встретился с председателем правления Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемалем Янгыном.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущем сотрудничестве, перспективах дальнейшего расширения связей, реализации совместных проектов с участием субъектов МСБ обеих стран, а также о поддержке МСБ в регионах Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)