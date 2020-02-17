Субъекты МСБ Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты
БАКУ/Trend/ - Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и Турции могут реализовать совместные проекты.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию МСБ, председатель правления Агентства Орхан Мамедов встретился с председателем правления Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемалем Янгыном.
На встрече стороны обменялись мнениями о текущем сотрудничестве, перспективах дальнейшего расширения связей, реализации совместных проектов с участием субъектов МСБ обеих стран, а также о поддержке МСБ в регионах Азербайджана.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Амбициозные проекты, реализуемые Азербайджаном, - гарантия энергобезопасности Европы - российские эксперты
Джалил Халилов: Мюнхенские дебаты необходимо расценивать как блестящую политическую победу Президента Ильхама Алиева
МЭА: «Южный газовый коридор» будет способствовать дальнейшему росту конкуренции на европейском газовом рынке
В 2019 году СК Азербайджана оплатила лечение онкологических заболеваний на сумму более 150 тыс манатов
Севиль Микаилова: Пашинян в Мюнхене оказался беспомощен перед фактами, представленными Президентом Ильхамом Алиевым