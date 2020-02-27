Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику
Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства-члены сообщества. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в Брюсселе комиссар ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
"Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС", - сказал еврокомиссар.
По его словам, это необходимо, чтобы понять степень негативных последствий от вспышки заболевания. "Это позволит нам иметь четкое понимание. В случае, если будет такая необходимость, мы соберемся еще раз через месяц или позже", - добавил Бретон.
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