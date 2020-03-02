В Мингячевире открылся очередной офис «Друг МСБ» (ФОТО) (версия 2)

Экономика 2 марта 2020 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Мингячевире открылся 23-й по счету офис «Друг МСБ», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Офис «Друг МСБ» открыт с учетом обращений, поступивших от предпринимателей, действующих в сферах МСБ, развития бизнес-потенциала региона.

Открытие состоялось при организации Агентства по развитию МСБ, поддержке Исполнительной власти Мингячевира и с участием предпринимателей региона и представителей оказывающих им услуги госструктур.

Выступая на мероприятии, председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал о мерах, осуществляемых для поддержки МСБ, в том числе о механизме «Друг МСБ».

Было отмечено, что «Друзья МСБ» оказывают различные услуги и поддержку предпринимателям по созданию бизнеса, расширению предпринимательской деятельности в регионах, осуществляют меры по защите интересов субъектов МСБ.

Активное сотрудничество с «Другом МСБ» важно с точки зрения создания новых бизнес-участков, усиления предпринимательской деятельности, повышения уровня занятости, знаний и навыков, защиты интересов субъектов МСБ в Мингячевире и близлежащих районах.

Глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмайлов проинформировал о социально-экономическом развитии и предпринимательской деятельности в районе, подчеркнул, что «Друг МСБ» станет полезным механизмом поддержки для действующих предпринимателей и тех, кто только начинает свой бизнес.

На мероприятии были продемонстрированы видеоролики о механизме «Друг МСБ» и деятельности Агентства, затем участники ознакомились с офисом «Друг МСБ» в Мингячевирском доме молодежи.

Они были проинформированы о том, что здесь осуществляется прием обращений предпринимателей, в рамках механизмов государственной поддержки созданы необходимые условия для оказания информационных, консультационных услуг.

В Мингячевирском офисе «Друга МСБ» также предусмотрена деятельность волонтеров.

На мероприятии были озвучены вопросы предпринимателей, проведен опрос для изучения их проблем и предложений.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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