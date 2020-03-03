Новое назначение в страховой компании "ATA Sığorta"

БАКУ/Trend - В страховой компании ОАО "ATA Sığorta" произведено новое назначение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Начальником отдела по организации и координации продаж "ATA Sığorta" назначен

Эйвазов Эльчин Шаиг оглы.

Эльчин Эйвазов в 2002 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет. Трудовую деятельность начал в 2001 году в Государственной нефтяной компании (SOCAR).



С 2004 года работает в области страхования. С 2005 года работал в страховой компании Standard Insurance на позиции андеррайтера, а с 2008 года - в должности директора департамента автострахования. В 2016 году он был директором Центрального филиала страховой компании "Mega Sığorta", а в 2017 году - директором по развитию филиальной и агентской сети компании.

Отметим, ОАО "ATA Sığorta" было официально зарегистрировано 21 июля 2004 года, и с третьего сентября того же года функционирует как полностью лицензированное страховое общество. Компания, учредителем которой является - ОАО "AtaHolding", обладает уставным капиталом в 14,6 миллиона манат.

"ATA Sığorta" имеет лицензию на осуществление 30 видов страхования - 26 добровольных и четырех обязательных.

Среди основных видов страхования - страхование имущества, транспортных средств, обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, водителей и пассажиров от несчастных случаев, страхование общегражданской ответственности, грузов, строительных рисков, страхование ответственности работодателя, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и страхование банковских рисков.

По итогам января 2020 года компания осуществила сбор страховых премий на сумму 1,621 миллиона манатов и произвела выплату страховых возмещений на сумму 1,051 миллионов манатов, заняв 13-е место в ренкинге страховых компаний Азербайджана.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.